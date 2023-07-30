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В Татарстане электричество вернули всем, кто остался без него из-за урагана
К пяти часам утра электроснабжение в домах жителей Татарстана, которые накануне остались без света из-за разгула стихии, было восстановлено. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Накануне агентство сообщало, что в республике без света остались почти 12 тысяч человек. Электроснабжение было нарушено в домах жителей 14 населенных пунктов Лаишевского, Зеленодольского, Высокогорского районов.
В ГУ МЧС России по РТ сообщали, что значимые объекты инфраструктуры и трансформаторные подстанции под отключение электричества не попали.
Накануне вечером в Татарстане буйствовала стихия – шквалистый ветер с дождем сносили все на своем пути. Падали деревья, срывало кровли. В Лаишевском районе РТ дерево упало на палатку отдыхающих, погибла девочка-подросток.
В Марий Эл, по данным ГУ МЧС России по республике, погибли шесть человек – трое из них дети.
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