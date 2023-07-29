В Татарстане почти 12 тысяч человек остаются без света из-за непогоды

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, по состоянию на 20.30 нарушено электроснабжение потребителей 3157 частных домов в 14 населенных пунктах в Лаишевском, Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском муниципальных районах и Казани. Таким образом без света остаются 11 700 человек, в том числе 3200 детей.

Отмечается, что трансформаторные подстанции и социально значимые объекты под отключение электричества не попали.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 79 сотрудников сетевой компании, в том числе 27 единиц техники.

Всего для ликвидации последствий привлечены от РСЧС 151 человек и 48 единиц техники.

Фото: Соцсети

Напомним, сегодня на Татарстан обрушился сильный шквалистый ветер и ливень с грозой. Всего в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ поступило 38 сообщений о падении деревьев в Лаишевском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Апастовском муниципальных районах и в Казани.

С началом сильного ветра в соцсетях стали появляться сообщения о поваленных деревьях, жители Казани также пишут, что у некоторых разбилсь стекла на окнах, так как они из-за жаркой погоды были открыты в момент начала урагана.

Несмотря на то, что ветер на время утихает, синоптики предупреждают, что он снова может внезапно начаться. Неблагоприятная погода сохранится в течение ближайших суток.