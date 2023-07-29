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В МЧС Марий Эл уточнили, что в результате урагана возле Яльчика погибли шесть человек
Число погибших в результате урагана уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Марий Эл. Сильный шквалистый ветер повалил деревья возле озера Яльчик в Волжсклм районе и около озера Таир в Звениговском районе.
По предварительной информации, погибли шесть человек, трое из них – дети.
По данным республиканского МЧС, ребенок получил травмы возле озера Таир. Шесть погибших и 21 пострадавший – возле озера Яльчик. Среди тех, кто получил травмы, пятеро детей.
Все погибшие и пострадавшие отдыхали на природе с палатками.
Для ликвидации последствий урагана в Марий Эл привлечено 34 человека, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России – 10 человек и 3 единицы техники.
«Татар-информ» сообщал, что из-за урагана в Лаишевском районе Татарстана дерево упало на палатку. Погибла 14-летняя девочка, которая отдыхала с родителями.
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