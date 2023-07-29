В МЧС Марий Эл уточнили, что в результате урагана возле Яльчика погибли шесть человек

Число погибших в результате урагана уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Марий Эл. Сильный шквалистый ветер повалил деревья возле озера Яльчик в Волжсклм районе и около озера Таир в Звениговском районе.

По предварительной информации, погибли шесть человек, трое из них – дети.

По данным республиканского МЧС, ребенок получил травмы возле озера Таир. Шесть погибших и 21 пострадавший – возле озера Яльчик. Среди тех, кто получил травмы, пятеро детей.

Все погибшие и пострадавшие отдыхали на природе с палатками.

Фото: Соцсети

Для ликвидации последствий урагана в Марий Эл привлечено 34 человека, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России – 10 человек и 3 единицы техники.

«Татар-информ» сообщал, что из-за урагана в Лаишевском районе Татарстана дерево упало на палатку. Погибла 14-летняя девочка, которая отдыхала с родителями.