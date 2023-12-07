В Татарстане днем ожидается до 23 градусов мороза и гололедица

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Сегодня, 7 декабря, в Татарстане сохранится аномально холодная погода, причем температурный фон еще понизится. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность, существенные осадки маловероятны. Местами, включая Казань опустится туман.

Прогнозируется также северо-западный ветер силой от 4 до 9 м/с, который со временем поменяет направление на северо-восточное. На дорогах образуется гололедица.

После ночных и утренних морозов, доходивших до -32 градусов, в светлое время суток температура воздуха в регионе составит от -18 до -23 градусов (в столице РТ — от -20 до -22 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за морозов. Позднее профессор КФУ Юрий Переведенцев объяснил причину аномальных холодов.