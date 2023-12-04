В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за морозов

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение с 5 по 13 декабря из-за ожидаемой аномально-холодной погоды.

По прогнозам Гидрометцентра, 5-6 декабря в тылу циклона будет отмечаться небольшой снег, ночью 5 декабря местами с метелью. Ветер ожидается северо-западного направления 5 — 10 м/с, ночью 5 декабря местами порывами до 15-17 м/с.

Завтра ночью температура понизится до -13 градусов, днем до -11 градусов. В среду, 6 декабря, ночью температуры понизятся до – 19 градусов, днем до -17 градусов.

В четверг, 7 декабря, на республику распространится арктический малооблачный антициклон. По предварительному прогнозу, влияние этого антициклона сохранится, как минимум, по 13 декабря. Температуры воздуха в ночные часы понизятся до – 29 градусов, в низких районах до – 34 градусов, днем прогнозируется не выше –25 градусов. Ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 10 — 20 градусов.