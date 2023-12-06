Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Синоптики Татарстана предупреждают о 32-градусном морозе
Завтра, 7 декабря, ночью и днем в Татарстане прогнозируется аномальное похолодание. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Местами по республике в ночные и утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до -25, -32 градусов (в том числе в Казани — до -28 градусов).
Кроме того, как в светлое, так и в темное время суток кое-где по региону, включая столицу РТ, вновь вероятен туман.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за морозов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»