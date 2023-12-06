Синоптики Татарстана предупреждают о 32-градусном морозе

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Завтра, 7 декабря, ночью и днем в Татарстане прогнозируется аномальное похолодание. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Местами по республике в ночные и утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до -25, -32 градусов (в том числе в Казани — до -28 градусов).

Кроме того, как в светлое, так и в темное время суток кое-где по региону, включая столицу РТ, вновь вероятен туман.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за морозов.