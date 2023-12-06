Ученый КФУ объяснил причину аномальных морозов в Татарстане

Аномальные холода задержатся в Татарстане до середины следующей недели. Они обусловлены ультраполярным вторжением. Об этом сообщил «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Сильное похолодание обусловлено прорывом арктического воздуха с Карского моря. Это, по сути, ультраполярное вторжение. В холодном арктическом воздухе на территории европейской части России сформировался свой антициклон. Днем светит солнце, мало облаков», — отметил Юрий Переведенцев.

Ученый уточнил, что температурный фон ниже климатической нормы до 15 градусов ожидается в ближайшие дни в Казани. В норме сейчас среднесуточная температура в городе должна составлять примерно -7, -8 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра России, самые холодные ночи на этой неделе в столице Татарстана прогнозируются с четверга на пятницу и с пятницы на субботу, когда столбики термометров опустятся до -28 градусов.

Подробнее о прогнозе погоды на предстоящую зиму читайте в материале «Татар-информа» Под 40 градусов и истеричный климат: ученые грозят Казани аномальными морозами.