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В Татарстане ожидается туман и 20-градусный мороз
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Фото: © «Татар-информ»
6 декабря на территории Татарстана ожидается переменная облачность, ночью местами возможен небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Местами прогнозируется туман. Столбики термометров ночью покажут от −13 до −18 градусов, днем — от −10 до −15 градусов. К вечеру температуры воздуха понизятся до 15-20 градусов ниже нуля.
На дорогах ожидается гололедица.
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