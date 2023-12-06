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Общество 6 декабря 2023 07:17

В Татарстане ожидается туман и 20-градусный мороз

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В Татарстане ожидается туман и 20-градусный мороз
Фото: © «Татар-информ»

6 декабря на территории Татарстана ожидается переменная облачность, ночью местами возможен небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Местами прогнозируется туман. Столбики термометров ночью покажут от −13 до −18 градусов, днем — от −10 до −15 градусов. К вечеру температуры воздуха понизятся до 15-20 градусов ниже нуля.

На дорогах ожидается гололедица.

#прогноз погоды #мороз
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