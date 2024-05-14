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В Татарстане число участников программы догазификации достигло 25 тысяч
В Татарстане уже заключено 25 тыс. договоров в рамках программы социальной газификации, 18,5 тыс. из них уже исполнено. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в ходе торжественной церемонии запуска газопровода в Нижнекамском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
«Это в республике, в которой высочайший уровень газификации, близкий к 100%. Я благодарю руководство Республики Татарстан за поддержку и участие в реализации этого масштабного президентского проекта», — заметил спикер.
«Думаю, в ближайшие годы мы дойдем до стопроцентной газификации республики, в том числе подключив все жилые дома в садоводствах, находящихся в границах населенных пунктов», — оценил перспективы Сергей Густов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи принял участие в церемонии запуска газопровода под Нижнекамском.
Расширить программу догазификации и включить в нее садоводческие товарищества в своем послании Федеральному Собранию 29 февраля этого года поручил Президент РФ Владимир Путин. Позднее соответствующее постановление подписал Премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Рустам Минниханов на встрече с Владимиром Путиным в феврале текущего года оценил уровень газификации Татарстана в 99,2%. К апрелю он стал еще выше.
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