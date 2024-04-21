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Уровень газификации жилья в Татарстане достиг 99%
Уровень газификации жилья в Татарстане достиг 99,25%. Около 16,5 тыс. домов уже подключены к газу. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин, представляя отчет о деятельности Правительства РТ на заседании Госсовета РТ.
«Благодаря решению Президента России Владимира Путина реализуется программа социальной газификации», – сказал докладчик.
По словам Песошина, с начала действия программы, с октября 2021 года, газопровод подведен до границ более 22 тыс. домовладений республики.
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