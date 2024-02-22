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Татарстан – республика достижений 22 февраля 2024 12:49

Миннниханов на встрече с Путиным: Уровень газификации в Татарстане достиг 99,2%

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Уровень газификации в Татарстане достиг 99,2%, заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным Раис РТ Рустам Минниханов.

Глава государства отметил, что в республике газифицировано 99% территории.

«Мы считаем, что это большое наше достижение», – заметил Минниханов. По его словам, программа продолжит реализоваться в республике, так как в ней постоянно строятся новые объекты, к которым нужно подводить коммуникации.

#Татарстан – республика достижений #газификация
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