Миннниханов на встрече с Путиным: Уровень газификации в Татарстане достиг 99,2%

Уровень газификации в Татарстане достиг 99,2%, заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным Раис РТ Рустам Минниханов.

Глава государства отметил, что в республике газифицировано 99% территории.

«Мы считаем, что это большое наше достижение», – заметил Минниханов. По его словам, программа продолжит реализоваться в республике, так как в ней постоянно строятся новые объекты, к которым нужно подводить коммуникации.