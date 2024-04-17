Владельцы участков в СНТ получили доступ к программе социальной газификации

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Владельцы участков в садовых некоммерческих товариществах смогут присоединиться к программе социальной газификации. Постановление о ее расширении подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Таким образом, к границам земель граждан будут бесплатно проводить газовые сети, если СНТ находится в границах газифицированных населенных пунктов. Желающие провести газ должны иметь документы на домовладение и земельный участок. Подать заявку сможет как сам собственник, так и председатель товарищества.

«Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол — приложен к заявке о подключении», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, что расширить программу на владельцев участков в СНТ ранее поручил Президент России Владимир Путин.

Кроме того, как сообщал «Татар-информ», в начале апреля Правительство упростило подключение жителей СНТ к сетям энергоснабжения.