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Владельцы участков в СНТ получили доступ к программе социальной газификации
Владельцы участков в садовых некоммерческих товариществах смогут присоединиться к программе социальной газификации. Постановление о ее расширении подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.
Таким образом, к границам земель граждан будут бесплатно проводить газовые сети, если СНТ находится в границах газифицированных населенных пунктов. Желающие провести газ должны иметь документы на домовладение и земельный участок. Подать заявку сможет как сам собственник, так и председатель товарищества.
«Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол — приложен к заявке о подключении», — говорится в пояснительной записке.
Напомним, что расширить программу на владельцев участков в СНТ ранее поручил Президент России Владимир Путин.
Кроме того, как сообщал «Татар-информ», в начале апреля Правительство упростило подключение жителей СНТ к сетям энергоснабжения.
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