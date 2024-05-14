Минниханов по видеосвязи принял участие в церемонии запуска газопровода под Нижнекамском

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в Нижнекамском районе Татарстана состоялся торжественный пуск газа в садовые товарищества и деревню Дмитриевка. По видеосвязи в церемонии приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Новая распределительная сеть протяженностью 8 километров создана в рамках программы социальной газификации. Она дает возможность подключить к газу домовладения в деревне Дмитриевка, а также в двух садоводческих товариществах: «Чайка» и «Строитель». Введены в эксплуатацию три газораспределительных пункта.

По словам Рустама Минниханова, это уже второй газопровод в Нижнекамском районе, запускаемый в этом году в рамках программы догазификации. Его ввод позволит обеспечить газом и теплом более 100 домовладений.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Это знаковое событие для нашей республики. Всего за период действия программы догазификации в республике газом обеспечены более 18,5 тыс. домовладений», — отметил Раис Татарстана.

«Особые слова благодарности Президенту России за реализацию данной программы, руководству компании „Газпром” и, в частности, команде „Газпром межрегионгаз”. Это очень серьезная социальная задача в интересах нашей страны», — добавил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Upd. (13.22): Позднее Рустам Минниханов выложил фотографии с мероприятия, сделанные его пресс-службой, в своем Telegram-канале. Он вкратце изложил суть события и добавил: «Хәерле сәгатьтә! Президентыбызга һәм Газпром җитәкчесенә бик зур рәхмәт! (в переводе с татарского — „В добрый час! Огромное спасибо нашему Президенту и руководству Газпрома!“)»

Программу социальной газификации в 2021 году инициировал Президент РФ Владимир Путин.