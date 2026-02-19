news_header_top
Общество 19 февраля 2026 12:53

В Татарстан вернутся сильные снегопады и метели с ухудшением видимости

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завтра, 20 февраля, очередной атмосферный фронт вновь вызовет существенное ухудшение погодных условий в Татарстане. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Как ночью, так и днем местами по республике прогнозируется сильный ветер порывами от 15 до 18 м/с (в Казани –только до 16 м/с).

В утренние и дневные часы кое-где ожидаются метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, в том числе и в столице РТ.

На территории региона будет идти сильный снег. Соответственно, на дорогах прогнозируется образование снежных заносов.

Согласно данным на 17 февраля, в Казани выпало 156% от месячной нормы осадков. По оценке Гидрометцентра Р, эта зима войдет в историю как одна из самых многоснежных за десять лет.

