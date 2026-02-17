news_header_top
Общество 17 февраля 2026 15:46

Гидрометцентр РТ: Эта зима войдет в историю как одна из самых многоснежных за десять лет

С начала февраля на сегодняшний день в Казани выпало более 70 мм осадков, или две месячные нормы. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Сейчас высота снежного покрова в Казани составляет 87 см, по данным метеостанции, а в Вязовых – 95 см. Это значительно больше нормальных значений для данного времени», – рассказал он.

По данным Феликса Гоголя, эта зима войдет в историю как одна из самых снежных.

«Большое количество осадков было зимой 2010-2011 года. Эта зима также войдет в историю как одна из самых многоснежных за последнее десятилетие», – подчеркнул Гоголь.

