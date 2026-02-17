news_header_top
Общество 17 февраля 2026 15:30

Гидрометцентр Татарстана рассказал о снегопадах в ближайшие дни

За вчерашний день и прошедшую ночь в Казани выпало 17 мм осадков, а в Вязовых Зеленодольского района – рекордные 19 мм осадков. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«В ближайшие дни существенных осадков мы не ждем. Предстоящей ночью местами возможны небольшие осадки, в основном в восточных районах. Завтра днем атмосферное давление будет расти, будет преимущественно без осадков. 19 февраля влияние антициклона сохранится, будет без существенных осадков. 20 февраля при потеплении небольшие осадки в виде снега возможны местами днем», – рассказал он.

Несмотря на то, что в ближайшие дни снегопады не прогнозируются, этой зимой они еще возможны.

«Снегопады случаются не только в феврале, но и в марте. Можно предполагать, что снегопады еще будут», – заключил Феликс Гоголь.

#гидромет рт #прогноз погоды в рт #снегопады
