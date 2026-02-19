news_header_top
Общество 19 февраля 2026 06:00

В Татарстане после ночных 29-градусных морозов ожидается до 9 градусов ниже нуля

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 19 февраля, в Татарстане сохранится установившаяся накануне достаточно морозная погода, но в дневные часы ожидается повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Существенные осадки маловероятны. Утром кое-где, включая Казань, сохранится опустившийся ночью туман.

Северо-восточный и восточный ветер силой от 4 до 9 м/с в светлое время суток местами будет усиливаться порывами до 12 м/с (но не в столице РТ). На дорогах образуется гололедица.

После ночных и утренних -20, -25 градусов (а при прояснениях – и -29) днем столбики термометров по региону поднимутся до -9, -14 градусов (в Казани – до -9, -11 градусов).

Ранее Гидрометцентр Татарстана рассказал о снегопадах в ближайшие дни.

