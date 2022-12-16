В Татарстан вернулись маски: какие ограничения ввел Роспотребнадзор из-за ОРВИ и гриппа?

В Татарстан вернулись эпидемиологические ограничения. Насколько опасна ситуация с ОРВИ и гриппом в республике, как защититься от инфекций и по каким правилам теперь будут жить татарстанцы, разбирался «Татар-информ».

Обязательный масочный режим ввели для персонала и посетителей всех медицинских организаций республики, в том числе и частных

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Больного не навестишь, в поликлинику пустят только в маске

Татарстанцы жили без Covid-правил с июля, именно тогда официально сняли последние ограничения. На этот раз их ввели не из-за коронавируса, а из-за настораживающей эпидемиологической ситуации с ОРВИ и гриппом. В Роспотребнадзоре республики констатируют, что эпидпорог превышен на 82%. Татарстанцы довольно часто заражаются свиным гриппом.

Чтобы снизить интенсивность эпидемиологического процесса, на территории республики со вчерашнего дня начало действовать постановление главного санитарного врача Татарстана Марины Патяшиной об ограничениях.

Нельзя посещать пациентов в больницах, причем как государственных, так и частных, за исключением ухода за тяжелобольными и лежачими. Нельзя навещать тех, кто находится в социальных и образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием.

Обязательный масочный режим ввели для персонала и посетителей всех медицинских организаций республики, в том числе и частных. Также маски должен носить персонал учреждений, где дети и взрослые живут круглосуточно. Это, к примеру, интернаты, дома ребенка, приюты. А к учителям кадетских школ и школ-интернатов это не относится.

Маски должен носить персонал учреждений, где дети и взрослые живут круглосуточно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Напомним, Татарстан снял маски 6 июня, причем власти подчеркивали, что масочный режим не отменили, а приостановили.

Теперь детям и взрослым в больницах, приютах и школах с круглосуточным пребыванием должны мерить температуру два раза в день. Это делается для того, чтобы вовремя заметить больного и изолировать от коллектива, чтобы другие не подхватили инфекцию.

В школах и детсадах будут приостанавливать учебу, если гриппом или ОРВИ заболели 20% и более детей.

На этой неделе из-за больных детей были разобщены 68 классов по всей республике. Для сравнения: на прошлой неделе таких было всего 18 классов.

Также в Роспотребнадзоре РТ указали на необходимость усиления режима дезинфекции в медицинских и образовательных учреждениях, местах социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей и взрослых и на пассажирском транспорте. Убираться необходимо не реже двух раз в сутки.

В школах и детсадах будут приостанавливать учебу, если гриппом или ОРВИ заболели 20% и более детей Фото: © «Татар-информ»

Ситуация по коронавирусу не настораживает, но заболеваемость растет

В Роспотребнадзоре РТ «Татар-информу» объяснили, что цифры заражения коронавирусом тоже подрастают. Однако поводов для беспокойства пока нет.

С 8-го декабря в течение пяти дней число заболевших инфекцией неуклонно росло, 12 декабря в республике зарегистрировали 99 заболевших за сутки. Потом произошло небольшое снижение. Однако за последние сутки коронавирусом вновь заразились уже 103 жителя республики.

В Роспотребнадзоре РТ рассказали, что заболеваемость коронавирусом увеличилась на 16,2% по сравнению с предыдущей неделей.

Дмитрий Лопушов: «Особенностью H1N1 является, что он быстро распространяется и с большей долей вероятности вызывает осложнения со стороны легких» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Чем я заболел?»: как отличить грипп, ОРВИ и Covid-19?

Из-за большого количества инфекций и вирусов непросто понять, чем именно заразился. Врачи республики попробовали объяснить, по каким симптомам можно отличить коронавирус, грипп и обычное ОРВИ.

Грипп, например, начинается с резкого подъема температуры с ознобом, сухого кашля с першением в горле, головной боли, боли в глазах и мышцах. Насморк обычно приходит спустя три дня после снижения температуры. Кроме того, кашель может сопровождаться болью за грудиной.

В Роспотребнадзоре Татарстана добавили, что свиной грипп течет тяжелее остальных гриппов.

«Клиника у свиного гриппа абсолютно такая же, как у любого другого гриппа. Это внезапное начало, высокая температура – выше 38,5 градуса, головная боль, мышечные боли. Особенностью H1N1 является, что он быстро распространяется и с большей долей вероятности вызывает осложнения со стороны легких, вызывает так называемую гриппозную пневмонию», – объяснил «Татар-информу» главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Коронавирус сейчас часто протекает, как ОРВИ, для него характерна температура тела около 37 градусов, которая без лечения может ползти вверх Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ОРВИ же начинает проявляться с насморка, чихания и заложенности носа. Общие симптомы, в частности головная боль и недомогание, выражены слабо. Температура тела, как правило, нормальная.

Коронавирус сейчас часто протекает, как ОРВИ, он редко стремительно прогрессирует и не начинается сразу с высокой температуры, для него характерна температура тела около 37 градусов, которая без лечения может ползти вверх.

Но все же лучше доверить постановку диагноза своему лечащему врачу. Напомним, что если вы страдаете температурой, можно вызвать врача на дом или пойти в поликлинику самостоятельно через фильтр. В скорую помощь уместно звонить, когда температура очень высокая и не сбивается.

Анна Попова сообщила, что в России завершили прививочную кампанию против гриппа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поезд с прививкой от гриппа ушел

Если против новой коронавирусной инфекции можно привиться хоть сейчас, то против гриппа вакцинироваться уже поздно. Глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова на днях заявила, что в России завершили прививочную кампанию против гриппа. Татарстан занял 74-е место в рейтинге регионов по числу привитых от гриппа.

«У нас остались единичные дозы вакцины для тех, кто по своим причинам записался в лист ожидания, либо заболел, либо по другим причинам не смог сделать прививку. То есть в ряде поликлиник еще вакцины есть. Пока еще не поздно, можно поискать вакцину, найти и сделать», – отметил главный специалист РТ по иммунопрофилактике.

В Роспотребнадзоре РТ посоветовали реже бывать в местах большого скопления людей и общественном транспорте, регулярно и тщательно обрабатывать руки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Профилактика важна!

Если привиться не удалось, а болеть не хочется, можно выполнять простые правила профилактики, которые одинаковы для ОРВИ, гриппа и коронавируса.

В Роспотребнадзоре РТ посоветовали реже бывать в местах большого скопления людей и общественном транспорте, надевать там маску, избегать тесных контактов с людьми, особенно с признаками ОРВИ, регулярно и тщательно мыть руки с мылом и промывать нос, особенно после возвращения с улицы.

Следует регулярно проветривать и увлажнять воздух в квартире, чаще делать влажную уборку. Рекомендуется больше есть продуктов, содержащих витамин С, и больше блюд с чесноком и луком.

В случае появления симптомов у членов семьи или коллег можно начать принимать противовирусные препараты в профилактической дозе по совету врача и согласно инструкции.

При появившихся симптомах не рекомендуется выходить на работу, а детей не следует вести в сад или школу. Так друзья и коллеги не заразятся от вас.