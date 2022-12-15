В Татарстане ввели ограничения из-за ОРВИ и гриппа

В Татарстане ввели ряд ограничений из-за большого числа заболевших ОРВИ и гриппом. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

В республике заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом выше эпидемического порога на 82%. Зарегистрировано 198 случаев гриппа, 92% из них приходится на свиной грипп.

«В целях снижения интенсивности эпидемического процесса заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории республики Татарстан с 15 декабря постановлением Главного государственного санитарного врача по РТ №205 вводятся ограничительные мероприятия», – объяснили в пресс-службе ведомства.

По постановлению, больше нельзя посещать больных в больницах любых форм собственности, за исключением ухода за тяжелобольными и лежачими, а также навещать людей, находящихся в социальных и образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых.

Обязательный масочный режим ввели для персонала и посетителей всех медицинских организаций республики, в том числе и частных. Также маски должен носить персонал учреждений, где дети и взрослые живут круглосуточно.

Детям и взрослым в больницах, приютах и школах с круглосуточным пребыванием должны мерить температуру два раза в день.

В школах и детсадах будут приостанавливать учебу, если отсутствуют по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей.

Также в Роспотребнадзоре РТ указали на необходимость усиления режима дезинфекции в медицинских и образовательных учреждениях, местах социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей и взрослых и на пассажирском транспорте.