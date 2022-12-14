В Роспотребнадзоре РТ рассказали о симптомах гриппа

В Татарстане за неделю почти 29 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

В ведомстве добавили, что грипп начинается с резкого подъема температуры с ознобом, сухого кашля с першением в горле, головной боли, боли в глазных яблоках и мышцах. Насморк обычно приходит спустя три дня после снижения температуры. Кроме того, кашель может сопровождаться болью за грудиной.

ОРВИ же начинает проявляться с насморка, чихания и заложенности носа. Общие симптомы, в частности головная боль и недомогание, выражены слабо, температура тела, как правило, нормальная.

В Роспотребнадзоре РТ посоветовали реже бывать в местах большого скоплений людей и общественном транспорте, пользоваться маской в общественных местах, избегать тесных контактов с людьми, с признаками ОРВИ, регулярно и тщательно мыть руки с мылом и промывать нос, особенно после возвращения с улицы.

«Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещение, в котором находитесь и делайте в нем влажную уборку. Врацион питания вводите больше продуктов, содержащих витамин С. Употребляйте в пищу больше блюд с добавлением чеснока и лука», – продолжили в Роспотребнадзоре РТ.

В случае появления симптомов у членов семье или коллег можно начать принимать противовирусные препараты в профилактической дозе по совету врача и согласно инструкции.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал об эпидситуации в республике и о том, как отличить грипп от Covid-19.