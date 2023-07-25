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В Татарстан прибыл с визитом Президент Сенегала
В Татарстан прибыл с визитом Президент Республики Сенегал Маки Салл. В аэропорту его встретил Раис РТ Рустам Минниханов.
Сенегальский лидер прибыл в Татарстан в рамках визита в Российскую Федерацию, целью которого стало участие в саммите «Россия – Африка». Ожидается, что за время пребывания в Татарстане он ознакомится с промышленным потенциалом региона, посетит ряд культурных и спортивных объектов и проведет встречу с Раисом РТ.
Напомним, что в марте 2022 года Рустам Минниханов совершил поездку западноафриканскую страну. Основной целью его визита стало участие в деловом форуме «Татарстан — Сенегал». На событии обсуждались перспективы сотрудничества республик в машиностроении, нефтехимии, сельском хозяйстве, инновационных отраслях. В частности, планами дальнейшего сотрудничества поделились представители КАМАЗа, «Татнефти», Казанского вертолетного завода и ряда других компаний.
Перед форумом Рустам Минниханов также встретился с делегацией Гамбии — государства, которое расположено внутри Сенегала. Президент Гамбии передал, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Татарстаном как одним из промышленных центров России. Представители делегации заявили, что заинтересованы в татарстанской нефти и нефтепереработке.
В ноябре того же года Раис Татарстана встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сенегала в России Жаном-Батистой Тиатьи Тина, который находился в Казани с рабочим визитом.
Подробнее об итогах визита Рустама Минниханова в Сенегал можно узнать в материале «Татар-информа».
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