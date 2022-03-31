Минниханов: РТ и Сенегал могут сотрудничать в сфере нефтехимии, машиностроения и АПК

У Татарстана и Сенегала большие перспективы для сотрудничества в сфере машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства и инноваций. Об этом Президент РТ Рустам Минниханов сказал на круглом столе в рамках форума «Татарстан-Сенегал», передает его пресс-служба.

Руководитель республики рассказал, что товарооборот по итогам 2021 года составил 1,76 млн долларов США.

В период с 2003 по 2021 год в Сенегал официально поставлено 167 единиц техники КАМАЗа, в основном это седельные тягачи 5460 (4×2, Евро-2) для контейнерных перевозок с порта Дакар. В прошлом году также проведено обучение сенегальских водителей и механиков как на территории заказчика, так и в челнинском учебном центре ПАО «КАМАЗ». Представители татарстанской компании рассказали о планах дальнейшего сотрудничества.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Приветствуя участников форума, Рустам Минниханов заявил о заинтересованности Татарстана в сотрудничестве с Сенегалом, цель поездки татарстанской делегации — расширение торгово-экономического сотрудничества и установление новых деловых контактов, сказал Президент.

«Считаем, что большие перспективы в работе с Сенегалом у Татарстана есть в сфере машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства, инновационных отраслей», — отметил он.

В республиканскую делегацию вошли министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, гендиректор холдинговой компании «Ак Барс» Иван Егоров, а также представители КАМАЗа, Казанского вертолетного завода, АО «Ремдизель» и другие.