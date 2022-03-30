Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Сенегал. В международном аэропорту Дакара его встретил Госсекретарь по делам сенегальцев за рубежом Моис Диаре Дьеган Сарр и Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Сенегале и Гамбии Дмитрий Кураков.

Минниханов поблагодарил за прием и возможность обсудить сотрудничество между двумя сторонами. Также он поздравил с выходом сенегальской сборной на ЧМ по футболу-2022, накануне в матче африканского отбора футбольная команда Сенегала победила сборную Египта. По словам Госсекретаря, символично, что визит начинается с такого важного для сенегальцев события.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана планирует провести деловые встречи, в том числе с представителями руководства Сенегала, принять участие в деловом форуме «Татарстан-Сенегал». В состав татарстанской делегации вошли глава Минпромторга РТ Альберт Каримов, мэр Казани Ильсур Метшин, гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, гендиректор холдинговой компании «Ак Барс» Иван Егоров, представители Казанского вертолетного завода, АО «Ремдизель», передает пресс-служба Президента РТ.