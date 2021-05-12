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Ру Тат
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12 мая 2021  16:48
Гузель Хусаинова

В суд доставили казанца, устроившего стрельбу в школе

В суд доставили казанца, устроившего стрельбу в школе
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В Советский суд Казани доставили 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе. 

В судебном процессе принимает участие заместитель прокурора РТ Алексей Заика.Он намерен поддержать ходатайство следователя.

Накануне он вооружился ружьем и направился в гимназию №175

Заметив у гимназии вооруженного парня, вахтёр закрыла двери и нажала на тревожную кнопку. Однако Галявиев выстрелил в стеклянную дверь, прошел в здание, а затем ранил женщину. В это время директор школы по системе оповещения успела предупредить учителей и учеников об опасности. 

Пройдя в школу, Галявиев выстрелил в дежурного учителя. Около первого попавшегося кабинета он заложил взрывное устройство и привел его в действие. Затем он поднялся на второй этаж и зашел в первый открытый кабинет. Там он выстрелил в учительницу английского языка, а затем начал стрельбу по детям.

Он попытался захватить в заложники школьников. В этот момент двое детей выпрыгнули из окна и в последствии погибли.

В это время к гимназии приехали экстренные службы. Сотрудники патрульно-постовой службы обезвредили и задержали Галявиева.

Спасатели вывели детей из школы. На место трагедии приехал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Спустя некоторое время он сообщил, что во время стрельбы погибли восемь человек. Затем стало известно об еще одном погибшем. 

18 учеников получили травмы и огнестрельные ранения, их доставили в ДРКБ. В Республиканской клинической больнице также находятся три педагога. 

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В Татарстане 12 мая объявлено днем траура.

ЧП в казанской школе
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