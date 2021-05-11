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Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
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Ру Тат
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11 мая 2021  15:56
Павел Климчак

Президент РТ сообщил о еще одном погибшем в результате стрельбы в школе

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Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил все подробности по поводу трагедии, произошедшей сегодня в казанской школе №175.

По словам президента, в результате погибли семеро детей, все учащиеся восьмого класса: четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, погиб один из учителей, а также сотрудник школы.

В детской клинической больнице находятся 18 детей, некоторые из них с огнестрельными ранениями. Врачи делают все возможное для их выздоровления. Двое взрослых находятся в горбольнице №7 и РКБ.

Также Рустам Минниханов сообщил о том, что ожидается прибытие борта МЧС из Москвы.

ЧП в казанской школе
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