В субботу штормовой ветер вновь обрушится на Татарстан

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Завтра, 23 ноября, в Татарстане сохранится неустойчивая и ветреная погода. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Как ночью, так и днем в субботу на территории республики прогнозируется сильный южный ветер порывами от 17 до 22 м/с (в вечерние и ночные часы локально — до 25 м/с). Впрочем, в Казани порывы ветра не превысят 15–20 м/с.

Накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра (до 25 м/с). По шкале Бофорта ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким, от 20,8 до 24,4 м/с — штормом, а от 24,5 до 28,4 м/с — сильным штормом.

В темное время суток кое-где по Татарстану вероятны небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов (в столице РТ — от 0 до -2 градусов).

Помимо прочего, в ночные и утренние часы местами на дорогах республики возможно образование сильной гололедицы.