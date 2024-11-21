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Штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра объявлено в Татарстане
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Фото: © «Татар-информ»
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение об очень сильном ветре. Его распространил Гидрометцентр РТ.
Ночью и днем 22 ноября с сохранением ночью 23 ноября на территории республики будет дуть сильный южный и юго-западный ветер, его скорость будет достигать от 15 до 20 м/с.
В период с 2.00 до 23.00 22-го числа местами по региону прогнозируется очень сильный ветер — до 25 м/с.
Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким, от 20,8 до 24,4 м/с — штормом, а от 24,5 до 28,4 м/с — сильным штормом.
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