После очень теплой погоды в Татарстане наступит похолодание

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В ближайшие дни в Татарстане ожидается очень теплая погода, но в начале следующей недели прогнозируется понижение температурного фона. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Так, 22 ноября столбики термометров покажут от −3 до +2 градусов ночью, а также от +1 до +4 градусов днем. На западе в светлое время суток возможен дождь, переходящий в мокрый снег. В пятницу и субботу, предупреждают синоптики, на регион обрушится сильный ветер до 20 м/с, 22 ноября местами — до 25 м/с.

23 ноября возможны дождь и мокрый снег. В ночные часы столбики термометров покажут от −1 до +2 градусов, а днем поднимутся до 1-6 градусов выше нуля. Ночью и утром на дорогах образуется гололедица.

24 ноября в Татарстане пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Скорость ветра составит от 17 до 22 м/с. Температуры составят от −2 до +3 градусов ночью, а днем, как и в предыдущие сутки, — от 1 до 6 градусов выше нуля.

Предварительно в начале следующей недели ожидается понижение температур: от −6 до −1 градуса в ночные часы и от −2 до +2 — в светлое время суток. 25 ноября возможны небольшие осадки — мокрый снег и снег, а 26-го числа их вероятность будет небольшой.