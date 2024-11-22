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В Татарстане ожидаются дожди, сильный ветер и до +4 градусов
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Фото: © «Татар-информ»
В пятницу, 22 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем возможны небольшие, а местами умеренные дождь и мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Как сообщалось ранее, в республике объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра. Его порывы могут достигать 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
Температуры воздуха ночью составят от −3 до +2 градусов, а днем — от +1 до +4.
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