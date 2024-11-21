МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности при штормовом ветре

ГУ МЧС России по Татарстану напомнило татарстанцам о мерах безопасности при штормовом предупреждении.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров и торможений.

Следует парковать машину подальше от деревьев, столбов, рекламных щитов, линий электропередач.

Пешеходам советуют держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков, линий электропередач, а также от проезжей части.

Нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.

«Татар-информ» рассказывал, что ночью и днем 22 и 23 ноября на территории Татарстана ожидается сильный южный, юго-западный ветер 15-20 м/с, в период с 02 до 23 часов 22 ноября местами очень сильный ветер до 25 м/с.