В Столбище открылся швейный цех по пошиву одеял от тепловизора

В Доме культуры села Столбище Лаишевского района Татарстана открылся швейный цех по пошиву одеял от тепловизора. Об этом «Татар-информу» рассказали в Благотворительном фонде «Помощь СВОим».

Бойцы на передовой используют одеяла для укрытия временных позиций и горячих двигателей автомобилей. Одеяла позволяют им в темное время суток оставаться невидимыми для разведывательной техники противника.

«Процесс пошива организован так, что несколько волонтеров занимаются раскроем, другие пошивом. Данные изделия сегодня шьют в Столбище, Нармонке и Лаишево», — уточнила руководитель фонда Марина Порфирьева.

По словам собеседницы агентства, пошив антитепловизионных одеял — достаточно трудоемкий процесс. Такое одеяло имеет шесть слоев, которые необходимо раскроить, соединить, а один слой — скрепить скотчем до нужного размера. Размеры одеяла — 1.6 на 2,5 метра.

«В нашей группе много замечательных людей. Разрешите немного отметить двух прекрасных дам — Римму и ее маму Расиму Кутдусовну. Практический каждый день занимаются пошивом одеял от тепловизора, так необходимых сейчас ребятам. Пошили за два месяца 72 одеяла. Пошив одеял набирает обороты. Но и, соответственно, возникает больше необходимости в исходных материалах. Слова благодарности всем неравнодушным», — добавила Марина Порфирьева.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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