В США заявили, что не поддерживают атаки внутри России

Руководство Соединенных Штатов не поддерживает атаки внутри России. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе официального визита в Швецию, сообщает немецкая газета Bild.

«Соединенные Штаты, в принципе, не поддерживают атаки на территорию России. Мы сосредоточены на том, чтобы предоставить Украине оборудование и подготовку [для солдат], которые необходимы для освобождения собственной территории», — объяснил дипломат позицию американских властей.

Вместе с тем госсекретарь заметил, что Россия может завершить боевые действия в любой момент, «если выведет свои войска из Украины».

Ранее представитель Белого дома высказал схожую позицию, уточнив, что американцы всё еще собирают информацию об ударах беспилотников по Москве. «Мы видели новости и всё еще собираем информацию о том, что произошло», — приводит его слова агентство Reuters.

Утром 30 мая Министерство обороны РФ сообщило об атаке на Москву, организованной при помощи беспилотных аппаратов самолетного типа. По словам мэра столицы Сергея Собянина, несколько зданий, в которые попали дроны, получили незначительные повреждения. Президент РФ Владимир Путин увидел в случившемся ответ на удар по зданию военной разведки в Киеве и попытку спровоцировать Россию на ответную агрессию.