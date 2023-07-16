В США предупредили об «огромных издержках» из-за отказа от зерновой сделки

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Если Россия откажется продлять зерновую сделку, это приведет к тяжелым последствиям для нее. Об этом заявил советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

По мнению представителя администрации Джо Байдена, при подобном развитии событий «остальной мир посмотрит <…> и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга — Африки, Латинской Америки и Азии — необходимым продовольствием по доступным ценам».

В таком случае российской стороне предстоит в будущем столкнуться с «огромными дипломатическими издержками», уверен американский чиновник. «Так что это выбор, который предстоит сделать [Президенту РФ] Владимиру Путину», — заметил он.

При этом Салливан заверил, что Соединенные Штаты готовы к любому развитию событий с зерновой сделкой и взаимодействуют с Украиной по этому вопросу. Он допустил, что Россия может как продлить срок действия Черноморской зерновой инициативы, так и не сделать этого. Соглашения перестанут действовать завтра, 17 июля.

Ранее, 14 июля, некоторые СМИ сообщили, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился о продлении зерновой сделки. Однако в Кремле сообщили, что никаких заявлений по этому поводу не делалось. Сегодня РИА Новости оценило потери Украины при разрыве сделки.