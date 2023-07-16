В администрации Байдена сочли решенным вопрос о будущем Украины в НАТО

Фото: Исполнительный офис Президента США

Вопрос о будущем Украины в НАТО решен на саммите в Вильнюсе и не подлежит дальнейшему обсуждению. Об этом заявил советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

«Да, мы в НАТО очень просто сказали, что будущее Украины в НАТО. Мы договорились об этом. Это не обсуждается. Это то, чему теперь привержен 31 союзник (речь идет о странах — членах альянса — прим. Т-и)», — подчеркнул представитель администрации Джо Байдена в программе Face the Nation.

Upd. (18.27): На саммите, который прошел в Вильнюсе 11 и 12 июля, члены НАТО договорились не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в блоке, утвердили многолетнюю программу военной помощи стране и пообещали пригласить Киев в альянс после выполнения «всех условий», но только после завершения конфликта с РФ. Также был создан совет Украина — НАТО. Впрочем, какие-либо конкретные сроки не были названы.

Позднее Президент РФ Владимир Путин заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс создаст угрозу безопасности России, и вероятность этого сценария стала одной из причин специальной военной операции.