В США назвали причину, по которой могут прекратить поддержку Украины

Чиновники США убеждены, что продолжение военной поддержки конфликта на Украине и глобальная репутация американского Президента Джо Байдена зависят от успеха контрнаступления ВСУ. Об этом пишут обозреватели издания Politico.

Если Украина не оправдает ожиданий, то оказание финансовой помощи Киеву может прекратиться и привести к дипломатическому урегулированию конфликта, отмечается в публикации. За 16 месяцев российской спецоперации произошло много решающих событий, но контрнаступление Украины имеет особое значение для Вашингтона, убеждены авторы. По их информации, в Белом доме опасаются, что любые ошибки ВСУ могут помочь республиканцам в конгрессе «свести на нет все попытки увеличить расходы на оборону».

Ранее Байден неоднократно заявлял, что ничто не повлияет на поддержку Киева и Америка будет спонсировать украинцев сколько потребуется.

На днях глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что войска Украины предпринимают попытки контрнаступления сразу по семи направлениям, но пока несут большие потери.

Украинское контрнаступление обсуждается с зимы. Изначально оно было запланировано на весну, затем его, по данным властей США, перенесли на лето. Газета The Financial Times написала, что перед началом операции Украина решила провести серию «психологических» атак.