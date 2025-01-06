В США назвали «умным ходом Москвы» модернизацию Ту-160

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Модернизация стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 стала «умным ходом Москвы». Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Автор материала, Брэндон Дж. Вайхерт, перечислил ключевые характеристики обновленного самолета. В частности, он упомянул «новые двигатели НК-32-02 с заявленной максимальной скоростью более 2,05 Маха» и эффект от их сочетания с изменяемой стреловидностью крыла.

Указал колумнист и на способность Ту-160М нести до 12 крылатых ракет, среди которых могут быть как старые советские Х-55, предназначенные для несения ядерных боеголовок, так и новые российские Х-101 и Х-102, использующие технологии снижения радиолокационной заметности для обхода ПРО.

Особо Вайхерт отметил улучшение навигации, авионики и систем радиоэлектронной борьбы. «Теперь самолет оснащен „стеклянной кабиной“ и уникальными технологическими приспособлениями, такими как радиолокационная система „Новелла-НВ1.70“, а также оборудованием для подавления помех, что обеспечивает пилотам невероятный уровень ситуационной осведомленности и большую способность преодолевать противовоздушную оборону противника <...>», — пояснил он.

«Роль Ту-160М в ядерной триаде России <...> является ключевой. Способность „Белого лебедя“ запускать различные виды оружия на дальние расстояния делает его ключевым элементом ядерного сдерживания России», — подытожил автор NI.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что произведенные в Казани Ту-160М полностью заменят парк Ту-95. Модернизированные самолеты производит Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова.

В феврале прошлого года в ходе визита в Казань Президент РФ Владимир Путин совершил полет на Ту-160М под названием «Илья Муромец». Затем он поделился впечатлениями, отметив высокую надежность самолета, улучшенную систему управления воздушным судном и повышенный уровень комфорта для членов экипажа.