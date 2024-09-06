Западные СМИ назвали собранный в Казани Ту-160М «молотом Путина»

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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, произведенные на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова, могут стать «молотом Путина» в случае начала открытого конфликта между Россией и НАТО. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Автор материала, Ставрос Атламазоглу, обратил внимание на то, что Ту-160 способен нести «почти 100 тыс. фунтов» (около 45 тонн) боеприпасов, включая ядерное оружие. Вместе с тем, по оценке аналитика, ограниченная скрытность снижает эффективность бомбардировщика при нанесении неядерных ударов в глубине территории противника.

Эксперт также перечислил улучшения, отличающие модернизированную версию ракетоносца — Ту-160М. Это покрытие, снижающее радиолокационную заметность стратегического бомбардировщика и делающее его более скрытным, двигатели с улучшенными характеристиками и увеличенной дальностью полета, улучшенная кабина экипажа и новые возможности радиоэлектронной борьбы, а также доработанные системы связи и управления.

«В случае конфликта с Соединенными Штатами и НАТО российские Воздушно-космические силы будут использовать Ту-160 Blackjack (кодовое название самолета в классификации НАТО — прим. Т-и) против важных целей или в качестве платформы для запуска ядерного оружия — в зависимости от уровня эскалации», — уточнил Атламазоглу.

Серийным производством модернизированных ракетоносцев Ту-160М занимается Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова. В январе 2018 года ПАО «Туполев» и Минобороны России подписали контракт на поставку десяти обновленных «стратегов». Маркировку Ту-160М2 получают самолеты, построенные с нуля. Тогдашний министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров пояснял, что бомбардировщик ПАК ДА не придет на смену Ту-160, а будет использоваться параллельно.

В ходе визита в Казань Президент РФ Владимир Путин 22 февраля этого года совершил полет на Ту-160М под названием «Илья Муромец». После этого он поделился впечатлениями, отметив высокую надежность самолета, улучшенную систему управления воздушным судном и повышенный уровень комфорта для членов экипажа.