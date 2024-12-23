«Известия»: Произведенные в Казани Ту-160М полностью заменят парк Ту-95

Программа возобновления выпуска стратегического бомбардировщика Ту-160 была запущена еще в 2015 году. Для расширения производственной и испытательной базы проведена реконструкция на Казанском авиационном заводе, напомнил в интервью «Известиям» глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Для этого была восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета и уникальных систем. Наша промышленность не стоит на месте, и сегодня идут работы по самолету нового поколения, в том числе расширяется производственная и испытательная база под новую машину», — рассказал он о проведенных работах.

Благодаря возобновлению производства Воздушно-Космические силы России уже получили первые Ту-160М, а в 2025 году, согласно планам, их парк пополнится четырьмя модернизированными Ту-160М. Прототип машины совершил первый испытательный полет еще в 2020 году. С этой целью в столице Татарстана вновь начали производить двигатели НК-32, а также полностью изменили радиоэлектронное оборудование самолета.

Предполагается, что обновление авиапарка позволит поддержать боевые возможности российской армии до 2030-х годов. Затем действующие самолеты будут заменены на новейшие ПАК ДА, которые в настоящее время создаются конструкторским бюро имени Туполева.

Напомним, что четыре бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М были переданы ВС России в начале 2024 года. Как отметил первый вице-премьер России Денис Мантуров (на тот момент глава Минпромторга), несмотря на внешнее сходство, Ту-160М существенно отличается от своего предшественника.

В феврале, во время визита в Казань, модернизированный самолет лично протестировал Президент России Владимир Путин.