В США частота госпитализации детей с коронавирусом увеличилась почти на 50% за неделю

За последние семь дней число случаев госпитализации детей с коронавирусом в США возросло в почти на 50%. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Специалисты объяснили это очень быстрым распространением омикрон-штамма.

В Нью-Йорке число госпитализаций детей увеличилось в пять раз за месяц, а в Вашингтоне удвоилось. Ожидается дальнейший прирост несовершеннолетних пациентов в госпиталях.

21 декабря в США выявили первый летальных исход от омикрон-штамма коронавируса.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый вариант «вызывающим беспокойство». Ранее ВОЗ сообщала, что штамм уже выявлен в 106 странах мира.