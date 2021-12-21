В США выявлен первый летальный исход от омикрон-штамма

В США умер первый человек, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Отмечается, что скончался мужчина в возрасте около 50 лет из округа Харрис (Техас). Он не проходил вакцинацию, также у мужчины были проблемы со здоровьем.

20 декабря Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что «омикрон» стал доминирующим в стране. За прошедшую неделю 73% заболевших были заражены именно этой разновидностью вируса, в некоторых областях Соединенных Штатов доля инфицированных превышала 90%.

Ранее сообщалось, что новая разновидность коронавируса зарегистрирована уже в 89 странах, в том числе и в России. Правительство РФ разработало дополнительный план оперативного реагирования на распространение штамма «омикрон» в стране и направило его на рассмотрение Президенту РФ Владимиру Путину.