В скверах и парках Нижнекамска раздадут 50 тысяч георгиевских лент

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В России стартовала акция «Георгиевская ленточка». Проводится она традиционно в преддверии 9 Мая. Нижнекамск тоже присоединился к ней — сегодня волонтеры Победы раздали ленточки прохожим возле сквера Лемаева.

Главный слоган акции — «Я помню! Я горжусь». Ленточки — это символ Победы, который носят у сердца в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Также георгиевская ленточка является одним из символов воинской славы в России. Лучше всего разместить её на одежде в области груди, на уровне сердца. В планах раздать нижнекамцам 50 тысяч черно-оранжевых лент.

«Раздача георгиевских ленточек началась. Будет проходить до 9 Мая. И на самом празднике наши волонтеры с удовольствием раздадут их. Люди с охотой и уважением принимают ленточки и говорят волонтерам спасибо. Ленточки будут раздавать возле ТЦ, в скверах и парках», — рассказала волонтёр Татьяна Курочкина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах и Альметьевске раздадут по 10 тысяч георгиевских лент. За время акции в Казани планируется раздать более 50 тыс. ленточек, а во всем Татарстане — более 300 тыс. Также из Татарстана в Лисичанск и Рубежное доставят пять тысяч таких лент.