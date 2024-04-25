Более 10 тысяч георгиевских ленточек раздадут в Альметьевском районе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Альметьевском районе стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы. До 9 мая планируется раздать 10 тыс. георгиевских лент, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Акция будет проводится на двух площадках города: в ТЦ «Панорама» и на площади Молодежного центра 26, 28 и 30 апреля и 2, 4, 6 и 8 мая. 9 мая — с 10 до 14 часов волонтеры выйдут на площадь Ленина.

«За две недели до Дня Победы стартовала акция, которая ежегодно объединяет миллионы людей. Георгиевская лента — это один из символов воинской славы России. И ленточки принято носить у самого сердца в знак благодарности тем, кто защищал нашу Родину», — напомнили в администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах раздадут такое же количество Георгиевских лент. За время вышеупомянутой акции в Казани планируется раздать более 50 тыс. ленточек, а во всем Татарстане — более 300 тыс. Также из Татарстана в Лисичанск и Рубежное доставят пять тысяч таких лент.