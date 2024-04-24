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Из Татарстана в Лисичанск и Рубежное доставят пять тысяч Георгиевских лент
Татарстан проведет в Лисичанске и Рубежном патриотическую акцию «Георгиевская лента». В период с 3 по 9 мая военнослужащим, населению, а также сотрудникам предприятий подшефных городов раздадут один из символов Победы в Великой Отечественной войне.
Пять тысяч Георгиевских лент будут доставлены в Лисичанск и Рубежное татарстанским отделением партии «Единая Россия» с очередным гуманитарным конвоем. К раздаче символа гордости и воинского подвига Советского народа над фашизмом будут привлечены подростки и волонтеры из «Молодой гвардии».
Отметим, что в прошлом году в подшефных городах с участием РТ также раздали пять тысяч Георгиевских лент.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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