Из Татарстана в Лисичанск и Рубежное доставят пять тысяч Георгиевских лент

Татарстан проведет в Лисичанске и Рубежном патриотическую акцию «Георгиевская лента». В период с 3 по 9 мая военнослужащим, населению, а также сотрудникам предприятий подшефных городов раздадут один из символов Победы в Великой Отечественной войне.

Пять тысяч Георгиевских лент будут доставлены в Лисичанск и Рубежное татарстанским отделением партии «Единая Россия» с очередным гуманитарным конвоем. К раздаче символа гордости и воинского подвига Советского народа над фашизмом будут привлечены подростки и волонтеры из «Молодой гвардии».

Фото: © «Татар-информ»

Отметим, что в прошлом году в подшефных городах с участием РТ также раздали пять тысяч Георгиевских лент.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.