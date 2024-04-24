«Сказать спасибо за Победу»: в Челнах раздадут 10 тысяч георгиевских лент

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Набережных Челнах стартовала подготовка к акции «Георгиевская лента». Сейчас волонтеры и активисты Автограда нарезают ленты одного размера — всего подготовят более 10 тысяч штук. Планируется, что на этой неделе волонтеры начнут раздавать их челнинцам и гостям города.

«Каждая георгиевская лента должна быть по 25 см, — говорит Алиса Тупикина. — Края обязательно обрабатываются, чтобы она не распустилась». Обо всех тонкостях девушка знает, хотя, по ее словам, впервые принимает участие в акции.

«Я хочу напомнить всем о людях, которые погибли за нас в Великой Отечественной войне, что они сражались за мирное небо над головой», — рассказала Алиса.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Принять участие в акции «Георгиевская лента» решила и Диана Ахатова. Таким образом она хотела поблагодарить свою прабабушку Федору Павлову. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 16 лет, но она наравне со взрослыми помогала фронтовикам, отправляя им вещи.

«Для меня георгиевская лента означает память о бойцах, павших в бою. Также тем, что я делаю ленту, хочу почтить память о прабабушке, которая участвовала в Великой Отечественной войне», — поделилась Диана.

Заведующая отделом МЦ «Нур» Камилла Гайфуллина сообщила, что раздавать ленты начнут уже с завтрашнего дня в общественных пространствах города — это бульвар Энтузиастов, площадь Азатлык, Шишкинский бульвар, парк Победы, набережная Тукая и так далее.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Георгиевская лента будет либо в виде петельки, либо банта. Волонтеры напомнили и о том, как носить ее правильно. Она всегда крепится только возле сердца. А еще она должна быть обязательно чистой и не порванной.

Волонтеры рассчитывают раздать георгиевские ленты до 9 Мая.