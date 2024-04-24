«Это наследие славных боевых традиций»: в Казани стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Сегодня в Казани на площадке перед театром Камала прошел старт международной акции «Георгиевская ленточка». С сегодняшнего дня и до 10 мая волонтеры будут раздавать георгиевские ленты прохожим.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«В преддверии 79-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне “Волонтерами победы” проводится большое количество мероприятий, посвященных этой дате. В том числе “Георгиевская ленточка” и “Красная гвоздика”», – поделился председатель татарстанского отделения всероссийского движения Волонтеры победы Азат Идрисов.

Помимо акции «Георгиевская ленточка», напротив театра Камала сегодня прошла еще одна акция – «Красная гвоздика». Суть ее в сборе пожертвований, которые пойдут на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам СВО. Всем участникам акции, независимо от размера пожертвования, вручают гвоздику.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«На собранные средства для ветеранов будет закуплено все необходимое, от кроватей, до слуховых аппаратов», – рассказал Азат Идрисов.

За время акции «Георгиевская ленточка» только в Казани планируется раздать более 50 000 ленточек, а во всем Татарстане – более 300 000 ленточек. Гвоздик заготовлено более 10 000. На данный момент, в рамках акции «красная гвоздика», совместными усилиями было собрано более 280 000 рублей.

«Сегодня поддержать акцию пришли и “Серебрянные волонтеры Татарстана”, и школьные отряды, и студенты средних специальных, высших учебных заведений», – поделился Азат Идрисов.

На мероприятии также присутствовали волонтеры центра «Патриот».

«Если говорить о георгиевской ленточке, то она является наследником славных боевых традиций, ордена Святого Георгия. А также Ордена Славы времен Великой Отечественной. На сегодняшний день для нас — это символ доблести и чести, символ сражающихся за нас», – рассказал директор республиканского центра спортивно-патриотической допризывной подготовки молодежи «Патриот» Дмитрий Литвинов.

Центр «Патриот» по доброй традиции является координатором акции «Георгиевская ленточка».

«Сегодня вся наша молодежь республики, волонтеры выходят на улицы, чтобы рассказать о Георгиевских ленточках, раздать их гражданам и объяснить, как их правильно носить. Акция проходит не только в Казани, но и в других населенных пунктах республики», – поделилась заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.