news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 13 июля 2024 11:05

В середине июля в Татарстане частично спадет аномальная жара

Скопировать ссылку
В середине июля в Татарстане частично спадет аномальная жара
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха во второй декаде июля будет на один градус выше климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 10 по 20 июля равняется 20,2 градуса тепла, а для Казани — 21,0 градуса, уточняют метеорологи.

Таким образом, установившаяся в регионе аномалия средней температуры воздуха ощутимо уменьшится по сравнению с началом текущего месяца.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан придет похолодание, которое продержится до конца недели.

читайте также
Прогноз синоптиков: Летние температуры будут повышаться
В субботу в Татарстане местами пройдут дожди
В субботу в Татарстане местами пройдут дожди
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #аномальная жара #похолодание
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2