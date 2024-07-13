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Новости Татарстана и Казани
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В середине июля в Татарстане частично спадет аномальная жара
В Татарстане средняя температура воздуха во второй декаде июля будет на один градус выше климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.
Для республики в целом климатическая норма в период с 10 по 20 июля равняется 20,2 градуса тепла, а для Казани — 21,0 градуса, уточняют метеорологи.
Таким образом, установившаяся в регионе аномалия средней температуры воздуха ощутимо уменьшится по сравнению с началом текущего месяца.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан придет похолодание, которое продержится до конца недели.
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