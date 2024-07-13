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Общество 13 июля 2024 06:30

В субботу в Татарстане местами пройдут дожди

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В субботу, 13 июля, в восточных районах Татарстане местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, днем в тот день температура воздуха составит от +21 до +26˚.

Ветер в субботу ожидается северный со скоростью 6-11 м/с, местами порывами 15-18 м/с.

Ранее синоптики прогнозировали, что летние температуры будут повышаться. Причем период интенсивной жары с годами также увеличится.

#прогноз погоды #Татарстан
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