В Татарстан придет похолодание, которое продержится до конца недели

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Атмосферные фронты северо-восточного циклона принесли в Татарстан похолодание, которое продержится до конца недели. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 12 июля, республика будет находиться в тыловой части циклона. Местами на востоке РТ сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, а локально и с градом. Кое-где по региону будет дуть сильный северный ветер порывами от 15 до 20 м/с. Температурный фон понизится до +12, +17 градусов ночью и +21, +26 — днем.

В субботу, 13-го числа, благодаря влиянию тыловой части циклона на востоке Татарстана еще будут возможны кратковременные дожди с грозами. Продолжит дуть свежий северный ветер, хотя его порывы ослабнут до 17 м/с. Столбики термометров будут показывать 10–15 градусов тепла в дневные часы и 21–26 градусов — в ночные.

В воскресенье, 14-го числа, метеоусловия на территории республики начнет формировать западный антициклон. Характер погоды будет спокойным, вероятность осадков невелика. Ночные температуры останутся прежними, а вот дневные повысятся до +23, +28 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели из-за близких атмосферных фронтов местами по региону вновь пройдут небольшие кратковременные дожди, вероятны грозы. Температурный фон начнет повышаться: в светлое время суток воздух опять будет прогреваться до +25, +30 градусов.