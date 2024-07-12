Прогноз синоптиков: Летние температуры будут повышаться

Период интенсивной жары с годами будет увеличиваться, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС.

Спикер добавил, что, когда температура в теплое время года превышает норму на пять градусов и такой период длится дольше пяти дней — это очень опасная ситуация.

При этом, согласно расчетам различных исследователей, вывод напрашивается один и тот же: летние температуры будут повышаться, особенно интенсивная жара будет увеличиваться, сказал Вильфанд.

Со слов руководителя Гидрометцентра России, из-за потепления увеличится и количество опасных явлений. Так, согласно данным федеральных служб, за последнюю четверть века число таких явлений увеличилось вдвое. Причем темпы увеличения продолжаться, считает метеоролог.