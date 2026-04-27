Саммит Россия – АСЕАН: кто войдет в республиканский оргкомитет

В Татарстане будет создан Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению саммита Россия – АСЕАН, который пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Соответствующий проект указа Раиса РТ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.





Фото: prav.tatarstan.ru

Согласно проекту, оргкомитет станет коллегиальным органом. Его основными задачами будут формирование и реализация республиканского плана подготовки саммита, контроль за выполнением мероприятий и использованием выделенных средств, а также организация взаимодействия всех задействованных структур.

Председателем оргкомитета станет Раис Татарстана Рустам Минниханов. Заместителями председателя предполагается назначить Премьер-министра республики Алексея Песошина, руководителя Администрации Раиса Татарстана Асгата Сафарова, а также мэра Казани Ильсура Метшина (по согласованию).

Ранее стало известно, что пятый саммит Россия – АСЕАН пройдет с 17 по 19 июня. Указ о проведении саммита в Казани подписал Президент РФ Владимир Путин.

Мероприятие будет приурочено к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которое отмечается в этом году. В Казани соберутся главы государств и правительств, представители профильных министерств и ведомств стран АСЕАН, а также региональных объединений и организаций.

Участники подведут итоги многолетнего сотрудничества, обсудят расширение взаимодействия в политике, экономике и гуманитарной сфере и обменяются мнениями о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

21 апреля в Казани прошло совещание старших должностных лиц России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на уровне заместителей министров иностранных дел. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Участие в нем принял также Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он отметил, что республика считает большой честью принимать совещание такого уровня, и заявил, что проведение мероприятия в Татарстане говорит о высоком доверии, подчеркивает роль региона как площадки международного диалога и сотрудничества.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Москва в ближайшее время направит приглашения участникам саммита.

АСЕАН – политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация, созданная 8 августа 1967 года в Бангкоке. В нее входят 11 стран-участниц: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа, Восточный Тимор. На территории стран-участниц проживает более 670 млн человек, а совокупный ВВП достигает 9,7 трлн долларов США.